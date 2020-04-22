На Украине завели уголовные дела из-за съемок фильма «Дау». Создателей проекта заподозрили в пытках несовершеннолетних

Украинская прокуратура возбудила уголовные дела по фактам возможных пыток во время съемок фильма «Дау. Дегенерация», которые проходили в Харькове.

Дела заведены по статьям о пытках по предварительному сговору и об изготовлении произведений, пропагандирующих культ насилия. По данным ведомства, несовершеннолетним во время съемок могли быть причинены физическая боль и моральные страдания.

Правоохранительные органы Украины заинтересовались «Дау» после того, как в полицию обратился уполномоченный по правам ребенка Микола Кулеба.

«Дау» — художественный многосерийный проект режиссера Ильи Хржановского, задуманный как фильм о советском физике Льве Ландау. Премьера картины, работа над которой велась 14 лет, состоялась в январе 2019 года в Париже.

В России Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение четырем из десяти эпизодов «Дау». Ведомство увидело в них пропаганду порнографии.