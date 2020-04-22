Исследование ФМБА показало, что препарат против малярии мефлохин помогает 78% пациентов с коронавирусом

У 78% пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса, которые участвуют в клиническом исследовании противомалярийного препарата мефлохина, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Исследование ведут четыре ведущих научно-клинических центра ФМБА. В них проверяют, насколько «Мефлохин» безопасен и эффективен при лечении коронавируса по сравнению с другим противомалярийным препаратом — гидроксихлорохином.

В исследовании участвуют 347 пациентов с коронавирусом. По предварительным результатам, у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика. У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость мефлохина.

Достоверные выводы об эффективности и безопасности препарата ФМБА сделает до 20 мая — после статистического анализа результатов исследования.

ФМБА сообщило о разработке схемы лечения коронавируса на основе мефлохина в конце марта. Сравнительные клинические исследования препарата стартовали в апреле.

Об эффективности при лечении COVID-19 гидроксихлорохина, с которым ФМБА сравнивает мефлохин, говорил президент США Дональд Трамп.