Исследование ФМБА показало, что препарат против малярии мефлохин помогает 78% пациентов с коронавирусом
У 78% пациентов со средне-тяжелым течением коронавируса, которые участвуют в клиническом исследовании противомалярийного препарата мефлохина, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.
Исследование ведут четыре ведущих научно-клинических центра ФМБА. В них проверяют, насколько «Мефлохин» безопасен и эффективен при лечении коронавируса по сравнению с другим противомалярийным препаратом — гидроксихлорохином.
В исследовании участвуют 347 пациентов с коронавирусом. По предварительным результатам, у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика. У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость мефлохина.
Достоверные выводы об эффективности и безопасности препарата ФМБА сделает до 20 мая — после статистического анализа результатов исследования.
Практика применения противомалярийных препаратов в рамках текущей пандемии широко практикуется в Китае, США, странах Европы. По результатам зарубежных исследований (каждую неделю на сайте ClinialTrials.gov регистрируются новые протоколы), известно, что производные хлорохина, которые активны против малярии, обладают и противовирусными эффектами.
ФМБА сообщило о разработке схемы лечения коронавируса на основе мефлохина в конце марта. Сравнительные клинические исследования препарата стартовали в апреле.
Об эффективности при лечении COVID-19 гидроксихлорохина, с которым ФМБА сравнивает мефлохин, говорил президент США Дональд Трамп.