Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФБМА) разработало схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщается на сайте агентства.

Глава ФБМА Вероника Скворцова заявила, что новая разработка обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID‑19 различной степени тяжести.

Схема лечения создана с учетом «китайского и французского опыта», а также рекомендаций ВОЗ. Она предложена к включению в методические рекомендации Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID‑19.

Также ФБМА разрабатывает на основе мефлохина схему профилактики коронавирусной инфекции, рассказала Скворцова.

Мефлохин — препарат против малярии, разработанный в США во второй половине ХХ века.

19 марта президент США Дональд Трамп назвал многообещающим в борьбе с коронавирусом препарат гидроксихлорохин (торговое название «Плаквенил»). После этого в США и других странах начали массово скупать гидроксихлорохин. Повышенный спрос на препарат возник в том числе Москве. К 27 марта гидроксихлорохин пропал из большинства городских аптек,

Гидроксихлорохин показал положительные результаты в борьбе с коронавирусом при исследовании во Франции, но специалисты раскритиковали это исследование за малую выборку: в нем участвовали несколько десятков человек. Еще одно небольшое исследование в Китае показало, что скорость излечения пациентов с коронавирусом не меняется от приема гидроксихлорохина.