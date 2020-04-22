Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили прекратить блокировку Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.

Депутаты предлагают не блокировать Telegram, так как сейчас власти используют его для информирования о ситуации с коронавирусом. В частности, каналы в мессенджере завели многие региональные оперативные штабы.

Кроме того, отмечается в законопроекте, у большинства российских пользователей Telegram все равно работает без помех, а остальные могут воспользоваться бесплатными средствами обхода блокировки. «Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ», — сказано в документе.

В базе Госдумы законопроект пока не опубликован. Как пишет «Коммерсант», 21 апреля он был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. В министерстве подтвердили получение законопроекта, он находится на рассмотрении.

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года. Несмотря на это, фактически мессенджер остается доступным для большинства российских пользователей. В ходе попыток заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов сторонних сервисов.

До блокировки официальные каналы в телеграме имели многие российские министерства и ведомства.

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