«Яндекс» отказался закрывать сервис «Разговорчики». Накануне там прошли виртуальные митинги

«Яндекс» не будет отключать сервис «Разговорчики» в «Картах» и «Навигаторе», но усилит контроль над контентом пользователей, так как это приложение не является площадкой для политических дискуссий.

«Мы не станем закрывать „Разговорчики“, так как считаем, что общение водителей, которые находятся на одной дороге, — необходимая часть навигационного сервиса. Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что „Разговорчики“, как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации», — сказали в пресс-службе компании.

В «Яндексе» отметили, что будут автоматически ограничивать сообщения, которые публикуются не в той точке на карте, где на самом деле находится пользователь.

Сервис «Разговорчики» позволяет пользователю отметить свое местонахождение на карте и оставить комментарий относительно дорожной ситуации, например, рассказать о причинах пробки в том месте, где он сейчас находится.

20 апреля во многих регионах России пользователи начали использовать «Разговорчики» для виртуальных митингов. Они указывали, что находятся у зданий администраций своих регионов, и писали сообщения с критикой режимов самоизоляции.