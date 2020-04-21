Вице-мэр Москвы рассказала о трех пациентах с COVID-19, выздоровевших после переливания плазмы

В Москве трое пациентов выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти, и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса», — цитирует заявление Раковой телеграм-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом.

По словам вице-мэра, двое пациентов, которым была перелита донорская плазма, были выписаны через 10 дней после процедур, третий — через 14 дней.

Власти Москвы последнее время активно призывают жителей города, выздоровевших от COVID-19, становиться донорами плазмы. Им обещают стимулирующие выплаты: 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы, а за 600 миллилитров плазмы — 5000 рублей. 20 апреля Ракова заявляла, что плазму сдали около 60 человек с антителами на COVID-19.

Метод переливания плазмы с антителами на COVID-19 для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией разрабатывают и тестируют в Москве при участии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городской клинической больницы № 52 и Центра крови имени О.К. Гаврилова.

По данным на 20 апреля, в Москве зафиксированы 26350 случаев коронавирусной инфекции, 1838 человек выздоровели, 233 человека умерли.