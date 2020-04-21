Верховный суд рекомендовал смягчить наказание за нарушение режима самоизоляции

Людей, которые нарушили режим самоизоляции и у которых при этом нет подозрения на коронавирус, следует привлекать к ответственности по более мягкой административной норме. Об этом пишут ТАСС и РБК со ссылкой на обзор судебной практики от Верховного суда.

Как пишет РБК, до сих пор российские суды, как правило, квалифицировали нарушение режима самоизоляции по части 2 статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает для граждан штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Верховный суд предложил назначать наказание части 2 статьи 6.3 КоАП только людям с подозрением на коронавирус, а также тем, кто приехал в Россию из-за границы, контактировал с зараженным, не выполняет предписание санитарного врача о или уклоняется от лечения COVID-19.

В других случаях нарушение режима самоизоляции следует квалифицировать по части 1 статьи 20.6.1 КоАП, которая предусматривает для граждан предупреждение либо штраф от одной до 30 тысяч рублей.