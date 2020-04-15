Жительницу Сахалина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. Из-за 61-процентного сходства с другой женщиной

Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местную жительницу на 15 тысяч рублей за нарушение карантина , зафиксированное камерой наблюдения. Об этом сообщает Sakhalin.Info.

Женщина, чье имя не названо, прилетела с семьей в Южно-Сахалинск из Томска 5 апреля. В аэропорту они сфотографировались для и отправились на двухнедельный карантин.

11 апреля к семье пришел полицейский с протоколом о нарушении карантина. В нем говорилось, что женщина попала на камеру наблюдения, расположенную довольно далеко от ее дома. Она утверждает, что не выходила из квартиры, а система распознавания лиц перепутала ее с кем-то другим.

«Я сразу сказала, что не похожа [женщина на снимке с камеры наблюдения]. И сам полицейский даже говорит: „Повернитесь в три четверти. Ну да, на фото не похожа“. Но 61% схожести, а как он сказал, выставлен порог 50, и всех, кто после 50, они косят под одну гребенку», — сказала собеседница Sakhalin.Info.

Она просила суд приобщить к делу ее фотографии, или отложить судебное разбирательство до тех пор, пока у нее не закончится карантин и она не сможет лично присутствовать на заседании. Но суд отклонил все ее просьбы и назначил штраф. Женщина намерена обжаловать это решение.

В начале апреля российские власти одобрили поправки, ужесточающие административное наказание по статье 6.3 КоАП. Также в стране ужесточили уголовное наказание за нарушение карантина.