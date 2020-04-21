Производители еды попросили правительство запретить промоакции в магазинах

Несколько крупных ассоциаций, объединяющих производителей продуктов и напитков и сельхозпредприятия, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке. Как пишут «Ведомости», они среди прочего просят ввести мораторий на промоакции.

Как пояснил изданию гендиректор «Союзмолока», один из авторов письма, промоакции снижают доходность производителей, поэтому в условиях их растущих расходов они полагают, что частоту акций нужно свести к минимуму.

Помимо этого авторы письма просят правительство ввести мораторий на применение штрафов за несвоевременную поставку продуктов питания, а также увеличить размер господдержки на льготное кредитование сельхозпроизводителей и не расширять в ближайшее время систему цифровой маркировки.