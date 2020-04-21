Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца. Он объявил голодовку

Инициатор стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев арестован сроком на два месяца. В знак протеста он объявил голодовку, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Чельдиева Батраза Кульчиева.

Ранее на Чельдиева завели уголовное дело по статьям о распространении ложной информации и насилии в отношении представителя власти.

В общей сложности на протестной акции, прошедшей 20 апреля около дома правительства Северной Осетии, были задержаны 69 человек. Всех их оставили на ночь в отделениях полиции. Утром 21 апреля суды рассмотрят дела об их административных правонарушениях.