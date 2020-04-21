Минздрав объявил о новом рекорде средней продолжительности жизни в России

В 2019 году средняя продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 73,4 года, объявил Минздрав.

Рост продолжительности жизни, цитирует «Интерфакс» заявление ведомства, в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.

В октябре Минздрав заявлял, что по итогам первых восьми месяцев 2019 года ожидаемая средняя продолжительности жизни составила 73,6 года.

Ранее Минздрав давал еще более оптимистичные прогнозы, согласно которым средняя продолжительность жизни в России по итогам 2018 года должна была достичь 74 лет. В реалистичности такого прогноза Минздрава сомневались как Счетная палата, так и Минэкономразвития.

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