Aviasales перестанет продавать билеты «Аэрофлота» и «Победы»

Агрегатор Aviasales перестанет продавать билеты на рейсы «Аэрофлота» и «Победы». Об этом сообщает РБК.

«Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение — о расторжении договора», — сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что сейчас оптимизируют затраты и для продажи билетов планируют сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.

«Открытые медиа» со ссылкой на собеседника в Aviasales отмечают, что по факту бронировать места на рейсы «Аэрофлота» и «Победы» через сервис будет можно — но не напрямую с их сайтов, а через посредников.

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