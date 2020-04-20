Власти Еврейской автономной области сообщили о вспышке заболевания COVID-19 в колонии

В Еврейской автономной области (ЕАО) количество подтвержденных диагнозов COVID-19 за сутки выросло вдвое — с 22 до 43 случаев. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Такой значительный рост обусловлен вспышкой заболевания в исправительном учреждении системы УФСИН», — сказано в сообщении.

По словам исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерия Жукова, коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 жителей региона.

Таким образом, в исправительном учреждении заболели 20 человек. О каком учреждении ФСИН в ЕАО идет речь, правительство области не уточнило. Жуков пообещал, что более подробную информацию позднее даст «главный санитарный врач УФСИН».

РИА Новости 16 апреля сообщало, что предварительный диагноз COVID-19 поставили сотруднику Биробиджанской воспитательной колонии. Также агентство писало, что на карантин в ЕАО закрыто две колонии, не уточняя, какие именно. На сайте управления ФСИН по региону информации об этом нет.

ФСИН России в течение марта неоднократно заявляла, что в колониях и СИЗО нет заразившихся коронавирусной инфекцией. Впервые случай заболевания в колонии ведомство признало 6 апреля, сообщив о заразившемся сотруднике ИК-5 в Рязанской области.

О том, что происходит в российских колониях во время эпидемии COVID-19, «Медуза» подробно рассказывала здесь.