Московская мэрия закупит 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков

Мэрия Москвы намерена закупить около 10 тысяч смартфонов для столичной полиции, которой не хватает устройств для проверки цифровых пропусков граждан. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Закупкой занимается департамент информационных технологий — рассматриваются бюджетные модели Huawei (под брендом Honor) и Samsung стоимостью до 12 тысяч рублей. Устройства должны работать на операционной системе Android, иметь диагональ экрана от 5,5 дюйма, 2 гигабайта оперативной памяти и от 8 до 16 гигабайтов встроенной памяти.

Компания «Марвел-Дистрибуция» подтвердила изданию, что получала соответствующий запрос от мэрии. В пресс-службе ДИТ сказали, что обращались к различным компаниям «для оценки стоимости потенциальных услуг по поставке оборудования».

Из-за пандемии коронавируса в Москве ужесточен режим передвижения — для поездок на личном и общественном транспорте граждане обязаны оформлять цифровые пропуска. 15 апреля, в первый день работы системы, в московском метро возникли огромные очереди из-за того, что сотрудники полиции проверяли пропуска в ручном режиме. Позже мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что проверки станут автоматическими.