Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу и лидер партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции. Об этом пишет издание «Едиот Ахронот».

В рамках соглашения стороны договорились о ротации на посту премьер-министра: в ближайшие 18 месяцев эту должность будет занимать Нетаниягу, затем его сменит Ганц.

Правоцентристская партия «Ликуд» и левоцентристская «Кахоль-Лаван» — главные политические противники в Израиле. Им пришлось договориться о коалиции после того, как по итогам трех выборов подряд, прошедших в течение последнего года, ни одной из сторон даже с учетом мест менее крупных союзнических партий не удавалось сформировать большинство в парламенте. Если бы они не достигли соглашения, выборы бы пришлось проводить в четвертый раз.

В промежутках между выборами Нетаниягу были предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам, связанным со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.