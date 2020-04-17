ЦБ попросил банки разрешить расплачиваться картами с истекшим сроком действия

Банк России 17 апреля выпустил новые рекомендации для защиты интересов граждан в условиях пандемии коронавируса. Полный список опубликован на официальном сайте регулятора.

ЦБ, в частности, попросил банки до 1 июля обеспечить функционирование платежных карт с истекшим сроком действия. Помимо этого, регулятор рекомендовал кредитным организациям приостановить выселение должников из жилья, на которое было обращено взыскание, до 30 сентября.

Основные платежные системы, работающие в России, — Visa, Mastercard и «Мир» — еще в конце марта рекомендовали банкам продолжать обслуживать карты с истекшим сроком.