Мэрия Москвы ожидает пик заболеваемости COVID-19 «в ближайшие две-три недели»

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве ожидается в начале мая, заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова в видеообращении.

«Ближайшее время будет самым трудным для нас. Пик заболеваемости вероятнее всего придется на ближайшие 2-3 недели», — сказала Ракова.

Вице-мэр выразила особую благодарность медицинским работникам. «Уверена, что видя ваш ежедневный подвиг москвичи более ответственно и бережно будут относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, и вскоре Москва вернется к привычному ритму жизни», — добавила она.

Обращение Анастасии Раковой к медицинским работникам Москвы Департамент здравоохранения Москвы

В Москве, по данным на 16 апреля, опубликованным федеральным штабом по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 16146 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Москва занимает первое место в России. С момента начала вспышки заболевания в Москве выздоровели 1517 человек, у которых был обнаружен коронавирус, заявила Ракова.

16 апреля впервые за несколько дней число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве снизилось по сравнению с предыдущими сутками. Коронавирус был обнаружен у 1370 человек.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье введен пропускной режим. Для поездок на транспорте — как общественном, так и личном, а также такси — требуется пропуск с QR-кодом. Жителям города можно выходить из дома только на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку.