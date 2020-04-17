Количество умерших от коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч человек

Во всем мире от коронавируса умерли 150 тысяч 948 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику COVID-19 в реальном времени.

Более ста тысяч смертей приходится на пять стран — США (35,5 тысячи), Италию (22,7 тысячи), Испанию (19,5 тысячи), Францию (17,9 тысячи) и Великобританию (14,6 тысячи).

В России от последствий коронавирусной инфекции умерли 273 человека.

Всего в мире были официально зарегистрированы 2,22 миллиона случаев заболевания COVID-19. Более 563 тысяч заболевших уже выздоровели.