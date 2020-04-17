«Фонтанка» узнала о подготовке к пропускному режиму в Петербурге

Власти Петербурга обсуждают введение системы пропусков для передвижения по городу, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Пропускной режим в Петербурге, подобный тому, что действует в Москве, могут ввести уже с 20 апреля, если число заболевших COVID-19 будет расти, сказал собеседник издания в городском оперативном штабе по коронавирусу.

Основной контроль будет за пассажирами метро и теми, кто едет на личном транспорте или такси. На наземном транспорте такого контроля пока не ожидается.

Пропуска планируется выдавать через систему «Госуслуги Санкт-Петербурга». Мобильное приложение регионального портала госуслуг имеет доступ к камере телефона и местоположению абонента, отмечает издание.

По состоянию на утро 16 апреля в Петербурге коронавирус выявили у 1083 человек, из них семеро умерли, еще 170 человек выздоровели.

Пропускной режим действует в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Подмосковье и Татарстане.

В Приморском крае в первый день запуска пропусков на портале госуслуг произошел сбой. Спустя десять дней после этого министра цифрового развития и связи региона Сергея Максимчука, отвечавшего за электронные пропуска, уволили.