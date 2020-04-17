Фонд Рылькова, помогающий наркозависимым, закрыл сайт после репортажа «России 24»

(ФАР), помогающий наркозависимым, временно ограничил доступ к сайту после репортажа телеканала «Россия 24», где авторов публикаций о проблемах наркопотребителей назвали «сеятелями зла». Об этом «Медиазоне» рассказала президент ФАР Анна Саранг.

Авторы репортажа утверждают, что ФАР «получает деньги от Сороса» и пропагандирует употребление психоактивных веществ.

По словам Анны Саранг, решение закрыть сайт Фонд принял из-за возможного внимания со стороны государства после выхода репортажа «России 24»: «Для них весь сайт — это пропаганда, для них гуманная наркополитика — это пропаганда».

В твиттере Саранг уточнила, что со временем сайт снова будет доступен.

В октябре 2019 года Фонд оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за публикации на сайте номера газеты для наркозависимых «Шляпа и баян», в котором рассказывалось о снижении вреда при употреблении солей.