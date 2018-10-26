Фонд Рылькова, помогающий наркозависимым, оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков

В Москве суд оштрафовал на 800 тысяч рублей , который оказывает помощь наркозависимым. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на президента организации Анну Саранг.

Фонд оштрафован из-за публикации на своем сайте газеты для наркозависимых «Шляпа и баян». Экспертиза нашла в одной из статей «сведения о способах незаконного использования наркотических средств». Суд признал фонд виновным в пропаганде наркотиков (часть 1 статьи 6.13 КоАП).

Ранее Роскомнадзор заблокировал несколько страниц на сайте фонда.

Фонд Рылькова объявил сбор денег на оплату штрафа.

Летом на 800 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков оштрафовали российское интернет-издание «7×7». Поводом стало интервью с блогером Михаилом Световым. Редакции удалось собрать деньги на штраф с помощью пожертвований.