Издание «7×7» менее чем за два дня собрало 840 тысяч рублей на оплату штрафа, который был назначен судом за в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.

Сбор был объявлен во второй половине дня 30 августа. К утру 1 сентября, согласно счетчику на сайте издания, было собрано 845 тысяч.