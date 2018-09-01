Издание «7×7» менее чем за два дня собрало 840 тысяч рублей на оплату штрафа
Издание «7×7» менее чем за два дня собрало 840 тысяч рублей на оплату штрафа, который был назначен судом за «пропаганду наркотиков» в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.
Сбор был объявлен во второй половине дня 30 августа. К утру 1 сентября, согласно счетчику на сайте издания, было собрано 845 тысяч.
Издание «7×7» было оштрафовано по обвинению в пропаганде наркотиков на 800 тысяч рублей, его главный редактор Софья Крапоткина — еще на 40 тысяч. Журналисты заявили, что считают такой большой штраф «актом цензуры» и «попыткой закрыть издание».
Интервью, в котором была обнаружена пропаганда наркотиков, вышло в одном из блогов на «7×7» и не было редакционным материалом. Как следует из текста предупреждения Роскомнадозра, ведомство «установило факт» публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января, хотя интервью вышло лишь 5 марта.