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Издание «7×7» менее чем за два дня собрало 840 тысяч рублей на оплату штрафа

«7×7»
06:35, 1 сентября 2018
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Издание «7×7» менее чем за два дня собрало 840 тысяч рублей на оплату штрафа, который был назначен судом за «пропаганду наркотиков» в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.

Сбор был объявлен во второй половине дня 30 августа. К утру 1 сентября, согласно счетчику на сайте издания, было собрано 845 тысяч.

Издание «7×7» было оштрафовано по обвинению в пропаганде наркотиков на 800 тысяч рублей, его главный редактор Софья Крапоткина — еще на 40 тысяч. Журналисты заявили, что считают такой большой штраф «актом цензуры» и «попыткой закрыть издание».
Интервью, в котором была обнаружена пропаганда наркотиков, вышло в одном из блогов на «7×7» и не было редакционным материалом. Как следует из текста предупреждения Роскомнадозра, ведомство «установило факт» публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января, хотя интервью вышло лишь 5 марта.

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