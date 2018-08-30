Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей. Его назначили из-за «пропаганды наркотиков» в интервью
Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей, который был назначен судом из-за пропаганды наркотиков, якобы содержавшейся в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.
О сборе было объявлено после того, как Сыктывкарский городской суд оставил штраф в силе. В «7×7» заявили, что если им удастся собрать больше требующейся суммы, деньги пойдут на гонорары журналистам.
«840 тысяч рублей — это очень большой штраф для нас. Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний», — сказано в заявлении издания.
«Мы хотим делать еще больше хороших материалов о том, как живет провинция и что важного с ней происходит, писать про права человека, социальные проблемы и политическую обстановку», — заявили в «7×7».