Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей. Его назначили из-за «пропаганды наркотиков» в интервью

Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей, который был назначен судом из-за пропаганды наркотиков, с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.

О сборе было объявлено после того, как Сыктывкарский городской суд оставил штраф в силе. В «7×7» заявили, что если им удастся собрать больше требующейся суммы, деньги пойдут на гонорары журналистам.

« — это очень большой штраф для нас. Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний», — сказано в заявлении издания.