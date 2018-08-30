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Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей. Его назначили из-за «пропаганды наркотиков» в интервью

«7×7»
16:50, 30 августа 2018
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Издание «7×7» объявило сбор средств на выплату штрафа в 800 тысяч рублей, который был назначен судом из-за пропаганды наркотиков, якобы содержавшейся в интервью с членом Либертарианской партии Михаилом Световым.

О сборе было объявлено после того, как Сыктывкарский городской суд оставил штраф в силе. В «7×7» заявили, что если им удастся собрать больше требующейся суммы, деньги пойдут на гонорары журналистам.

«840 тысяч рублей — это очень большой штраф для нас. Мы считаем такое наказание актом цензуры и попыткой закрыть издание за то, что мы предоставляем людям с разными взглядами площадку для высказываний», — сказано в заявлении издания.

«Мы хотим делать еще больше хороших материалов о том, как живет провинция и что важного с ней происходит, писать про права человека, социальные проблемы и политическую обстановку», — заявили в «7×7».

«7×7»
Роскомнадзор вынес «7×7» предупреждение из-за интервью со Световым, которое было опубликовано в одном из блогов. Согласно тексту документа, ведомство «установило факт» публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января, хотя интервью вышло лишь 5 марта.
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