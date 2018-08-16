Роскомнадзор вынес «7×7» предупреждение за пропаганду наркотиков в мартовском интервью. Проверку ведомство устроило в январе
Издание «7×7» получило от Роскомнадзора предупреждение за пропаганду наркотиков, которую ведомство обнаружило в интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова.
Согласно тексту предупреждения, Роскомнадзор «установил факт» публикации с пропагандой наркотиков в ходе проверки 18 января. При этом интервью было опубликовано лишь 5 марта.
Так. Роскомнадзор вынес "7х7" предупреждение за интервью с Mikhail Svetov. За него нас уже оштрафовали за 800 тыс. руб.,...Опубликовано Maxim Polyakov Cреда, 15 августа 2018 г.
Интервью с Михаилом Световым, ставшее поводом для предупреждения, было опубликовано на сайте «7×7» в одном из блогов и не было редакционным материалом. В июне 2018 года суд оштрафовал издание на 800 тысяч рублей из-за этого интервью; главред Софья Крапоткина получила штраф в 40 тысяч рублей.