Фейсбук добавил «заботливый лайк»

Фейсбук добавил к реакциям на записи пользователей «заботливый лайк» (care reaction): эмоджи, обнимающий сердечко. Об этом пишет The Verge.

В компании надеются, что такая реакция поможет людям лучше чувствовать связь друг с другом во время эпидемии.

Новая реакция будет доступна в десктопной версии соцсети и в мобильном приложении со следующей недели.

В мессенджер добавят другую «заботливую реакцию» — анимированное бьющееся сердечко.

Фейсбук в 2016 году добавил к обычному лайку пять эмодзи: сердечко, смех, слезы, возмущение или удивление. До этого пользователи жаловались, что под некоторыми постами лайки неуместны — например, лайк выглядит странно, если кто-то сообщает грустную новость.