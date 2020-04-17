Экономика Китая сократилась на рекордные 6,8%

Экономика Китая в первые три месяца 2020 года сократилась на 6,8% по сравнению с годом ранее, следует из отчета Государственного статистического управления КНР.

Это первое подобное снижение ВВП страны с 1992 года, когда Китай начал публиковать квартальную отчетность по этому показателю, сообщает The Wall Street Journal. Газета Financial Times, в свою очередь, указывает, что это первый раз с 1976 года, когда китайское правительство признало падение ВВП в годовом выражении.

Инвестиции в основной капитал в первые три месяца упали на 16,1%. Розничные продажи в марте сократились на 15,8% после рекордного обвала на 20,5% в первые два месяца года. Промышленное производство в марте снизилось на 1,1%.

В статистическом ведомстве подчеркнули, что краткосрочные последствия пандемии коронавируса на долгосрочный потенциал роста экономики Китая не повлияют.

В конце 2019 года в Китае началось распространение коронавирусной инфекции. В городе Ухань, где произошла вспышка, а затем и в других регионах страны ввели строгие ограничения, сотрудников компаний отправили в отпуска. В дальнейшем по мере распространения эпидемии ограничения, введенные в Китае, применили в других странах.