Депутаты Мосгордумы потребовали от Путина выплатить гражданам по 25 тысяч рублей из федерального бюджета

Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов написали письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором потребовали выделить из федерального бюджета средства для поддержки граждан. С письмом, которое подписали 95 человек, ознакомился «Дождь».

Авторы письма считают, что федеральные власти должны выплачивать пособия гражданам, которые в условиях самоизоляции лишились дохода — 25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч на ребенка. Депутаты полагают, что иначе граждане, лишившись дохода, «будут вынуждены массово нарушать» режим самоизоляции «в поисках средств для пропитания».

Подписавшие письмо депутаты также упрекнули Путина и Мишустина в неспособности взять на себя ответственность на фоне пандемии.

Владимир Путин объявил на всей территории России в апреле режим нерабочих дней с сохранением заработной платы за счет работодателя. 15 апреля Путин заявил, что малые и средние предприятия получат безвозмездную помощь из федерального бюджета в апреле и мае из расчета 12130 рублей на каждого работника. Эта мера поддержки распространяется только на предприятия из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии.