Власти Москвы пожаловались на несоблюдение жителями режима самоизоляции

Ситуация с соблюдением гражданами режима самоизоляции в Москве не улучшается. Об этом в эфире «России 24» заявил начальник главного контрольного управления правительства Москвы Евгений Данчиков.

«Все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки. Надеюсь, что погода сегодняшняя и вчерашняя, которая не располагает к прогулкам, несколько поможет, позволит гражданам остаться дома», — сказал Данчиков.

Данчиков также отметил, что за последние полторы недели полицейские составили 12 тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Индекс самоизоляции «Яндекса» днем 16 апреля для Москвы составляет 3,4 (шкала от 0 до 5, чем значение выше, тем меньше людей на улицах). До эпидемии коронавируса днем в среду этот рейтинг обычно составлял 0,3.

В Москве с 15 апреля действует пропускной режим — для поездок в общественном транспорте или на личных автомобилях необходимо получать пропуск. Получение носит уведомительный характер.

Мэр Москвы Сергей Собянин, анонсируя введение пропусков, заявлял, что если жители города продолжат нарушать режим самоизоляции, власти также начнут требовать пропуска и для пешего выхода из дома на небольшие расстояния, например, в магазин.