В России выявлены почти три с половиной тысячи новых случаев COVID-19. Всего заболели 27938 человек

По состоянию на утро 16 апреля в России зарегистрированы 3448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах. Общее число инфицированных достигло 27938 человек в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Больше всего заболевших в Москве (+1370 человек за сутки), Подмосковье (+467), Санкт-Петербурге (+154), Нижегородской области (+65), Ингушетии (+63), Красноярском крае (+60), Тамбовской области (+50).

За минувшие сутки умерли еще 34 пациента с COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России умерли 232 человека.

Выздоровели 2304 человека (+318 человек за сутки).

В общей сложности в стране проведены более 1,6 миллиона тестов на COVID-19.