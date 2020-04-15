В Мурманской области 200 человек заболели COVID-19 на стройке «Новатэка». Для заразившихся купят электронные браслеты слежения

Строительство судоверфи компании «Новатэк» в Мурманской области, 1 июля 2019 года Лев Федосеев / ТАСС / Vida Press

В Мурманской области число заболевших COVID-19 к вечеру 14 апреля выросло вдвое — со 131 до 268 человек, сообщил региональный оперативный штаб по коронавирусу. Мурманская область заняла седьмое место среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции. В области умер один заболевший, еще 14 человек выздоровели. Еще 46 человек, вернувшихся из других стран или контактировавших с заболевшими, сдали положительный тест на коронавирус (анализы перепроверяют).

Вспышка коронавируса произошла на стройке «Новатэка» в Кольском районе под Мурманском. Заболели рабочие, возводящие строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка, сообщает «Новая газета». Первый случай заражения выявили 6 апреля, 13 апреля здесь уже болел 81 человек, а 14 апреля — 206 человек. В основном заразились сотрудники подрядной организации «Велесстрой», пишет «СеверПост» со ссылкой на очевидцев. В оперативном штабе региона подтвердили «Интерфаксу», что «очаг у компании „Велесстрой“».

На стройке «Новатэка» заняты 9-11 тысяч рабочих из разных регионов России, Белоруссии и Турции, пишет «Новая газета». По словам строителей, им не выдают перчатки и маски, есть только санитайзеры. При этом рабочие не соблюдают дистанцию между друг другом, как того требует Роспотребнадзор. В Белокаменке развернули мобильный госпиталь на 50 человек, в сельском поселении Междуречье, к которому относится поселок, с 11 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Губернатор региона Андрей Чибис заявил, что оснований для приостановки строительства на промплощадке «Новатэка» нет, пишет «Интерфакс».

Губернатор Мурманской области сообщил, что очаг заражения в Белокаменке локализован. Впервые глава региона Андрей Чибис заявил об этом вечером 13 апреля, то есть за день до того, как число заболевших на стройке удвоилось. Он также повторил это в видеообращении, выпущенном в ночь на 15 апреля. Чибис подтвердил, что в Белокаменке заразились 206 человек.

Губернатор предупредил, что в области ожидается «очень серьезный рост количества заболевших». Чибис сообщил, что, если число заболевших будет расти, то в регионе введут электронные пропуска, чтобы «минимизировать передвижения людей без наличия на то оснований».

Для заболевших в Мурманской области закупят электронные браслеты слежения, следует из постановления регионального правительства от 13 апреля. Из бюджета выделили 1 миллион 479 тысяч рублей на покупку «технических средств и сопутствующего оборудования» для слежения за пациентами с COVID-19, лечащихся на дому. В постановлении сказано, что устройства станут фиксировать на людях. В приложении к документу сказано, что будут куплены 120 персональных трекеров с bluetooth-меткой на ремешке, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных bluetooth-датчиков. Пользователи соцсетей сравнили эти устройства с браслетами, которые носят люди, находящиеся под домашним арестом.

Александр Бакланов