В чернобыльской зоне возобновился природный пожар

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за сильного ветра снова возникли очаги открытого огня. Об этом сообщил член общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко.

«Возобновились пожары в чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до [состояния] открытого огня во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки», — написал Емельяненко в фейсбуке.

По его словам, очаги открытого огня возникли, в частности, возле села Корогод.

4 апреля в чернобыльской зоне зафиксировали лесной пожар. Причиной возгорания считают поджоги травы. Украинская полиция задержала двоих подозреваемых в поджогах.

Из-за лесного пожара в зоне отчуждения выгорела часть «рыжего леса», более 10 заброшенных сел. Огонь находился в двух километрах от хранилища ядерных отходов «Подлесный».

14 апреля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар взяли под контроль благодаря дождю и что в чернобыльской зоне не осталось очагов открытого огня.

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