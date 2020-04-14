Полиция задержала второго виновника пожара в чернобыльской зоне

Украинская полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

По данным полиции, житель местного села сжигал мусор около своего дома, а затем погрузил остатки тлеющего костра в тележку и вывез за пределы села, высыпав в сухую траву. Когда там началось возгорание, мужчина не стал звонить спасателям или в полицию, попытавшись самостоятельно потушить огонь. Это не помогло, и пожар перекинулся в лес, а затем в зону отчуждения.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье об «уничтожении или повреждении объектов растительного мира».

Это уже второй подозреваемый в связи с пожаром в зоне ЧАЭС. Ранее в Котовском лесничестве был задержан 27-летний житель села Раговка, который ради забавы поджег дикорастущую траву около заброшенной фермы.

Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля. Его площадь достигала 25 гектаров. Пожар до сих пор полностью не потушен.