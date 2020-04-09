Украинская полиция нашла виновника пожара в чернобыльской зоне

Полиция Киевской области Украины выявила нарушителя, по вине которого произошел пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Им оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка. Он объяснил полицейским, что поджег дикорастущую траву вблизи заброшенной местной фермы ради забавы. В результате огнем была уничтожена растительность в Котовском лесничестве на общей площади в пять гектаров.

Нарушителю вменяется статья 245 УК Украины («уничтожение или повреждение объектов растительного мира»), решается вопрос о избрании меры пресечения.

О начале пожара в чернобыльской зоне стало известно 4 апреля. Площадь возгорания достигала 25 гектаров. В тушении пожара принимали участие более 300 человек и 90 единиц техники. Из зоны отчуждения были эвакуированы так называемые самоселы из поселка Полесское.

По данным госслужбы по ЧС Украины, в настоящее время в зоне отчуждения на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, «наблюдается тление травяного настила отдельными очагами».