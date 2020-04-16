Создатели Playrix братья Бухманы впервые попали в рейтинг Forbes богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный, 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России.

Первое место в списке занял президент холдинга «Интеррос» и «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 19,7 миллиарда долларов. На втором месте глава НЛМК Владимир Лисин (18,1 миллиарда долларов). Замыкает тройку лидеров владелец «Новатэка» Леонид Михельсон (17,1 миллиарда долларов).

Впервые в рейтинг Forbes по итогам года попали братья Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр Playrix. Они дебютировали на 34-м и 35-м местах списка с состоянием по 3,1 миллиарда долларов. Год назад Бухманы попали в рейтинг самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Среди других новичков списка Forbes — собственница производителя мясной продукции «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей (900 миллионов долларов и 107-е место в списке), создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков (750 миллионов долларов и 126-е место), гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков (550 миллионов долларов и 167-е место), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия (500 миллионов долларов и 191-е место).

По оценкам Forbes, совокупное состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 40 миллиардов долларов — до 456 миллиардов долларов. Это следствие турбулентности на финансовых рынках из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса.