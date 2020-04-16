Собянин подписал указ о бесплатных поездках на такси для медицинских работников из коронавирусных стационаров

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, позволяющий медицинским работникам коронавирусных стационаров бесплатно проживать в гостиницах и ездить на такси на работу и с работы. Все расходы будут оплачены из бюджета города.

Как пояснили в мэрии, заселение медиков в гостиницы началось еще 12 апреля. К настоящему моменту там размещено более 500 человек.

10 апреля «Ведомости» писали, что в числе гостиниц, с которыми мэрия договорилась о размещении врачей, — «Marriott гранд отель», «Тверская», «Националь», Sheraton Palace.