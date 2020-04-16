Правительство РФ разрешило лечить коронавирусную инфекцию антималярийным препаратом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, которые лечат больных коронавирусом, препарат «Гидроксихлорохин». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии, его эффективность против коронавирусной инфекции не подтверждена. У препарата есть побочные эффекты. «Медуза» подробно писала о гидроксихлорохине и COVID-19 здесь.

Как пишет «Интерфакс», 68 тысяч упаковок гидроксихлорохина безвозмездно предоставила китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко». Агентство уточняет, что лекарство не зарегистрировано в России.

«Русская служба Би-би-си» сообщала, что врачам подведомственных медицинских учреждений Москвы предложили принять участие в исследовании гидроксихлорохина как препарата для профилактики COVID-19.