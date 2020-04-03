«Русская служба Би-би-си»: московским врачам предложили испытать на себе антималярийный препарат. Чтобы узнать, помогает ли он от коронавируса

Врачам подведомственных медицинских учреждений Москвы предложили принять участие в исследовании гидроксихлорохина как препарата для профилактики COVID-19. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Гидроксихлорохин используют при ревматоидном артрите и малярии, его эффективность против коронавирусной инфекции не подтверждена. У препарата есть побочные эффекты. «Медуза» подробно писала о гидроксихлорине и COVID-19 здесь.

Как пишет «Би-би-си», врачам предлагают присоединиться к исследованию гидроксихлорохина на сайте doc-covid.ru.

Ресурс создали по поручению департамента здравоохранения Москвы, утверждает издание (по данным whois.com, сайт зарегистрирован на частное лицо 29 марта 2020-го, домен купили на год).

Согласившимся медикам, по информации издания, будут бесплатно выдавать по 200 миллиграммов препарата утром и вечером в течение 14 дней. Затем — по 200 миллиграммов раз в день в течение трех месяцев.

На сайте doc-covid.ru сказано, что участие в исследовании добровольное.

Вместе с тем, утверждает «Би-би-си», в соответствие с приказом главы московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, эксперимент проведут в 10 больницах Москвы, в том числе в Коммунарке.

«Завотделениями требуют от своих сотрудников в обязательном порядке зарегистрироваться», — сказано в письме о ситуации в одной из больниц, с которым ознакомилась «Русская служба Би-би-си».

«Русская служба Би-би-си» отправила запрос в департамент здравоохранения.

Ведомство 2 апреля объявило тендер на покупку препаратов гидроксихлорохина на 2,6 миллиона рублей. В документах закупки не указано, предназначен препарат для врачей или пациентов и от какого заболевания, уточняет издание.