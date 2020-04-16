На московских кладбищах запустили услугу «прощание онлайн»

расширило список онлайн-услуг после того, как московские власти ограничили посещение кладбищ, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу учреждения Артема Екимова.

В частности, жителям Москвы доступна безвозмездная услуга «прощание онлайн»: для тех, кто не может прийти на похороны, организуют онлайн-трансляцию с церемонии.

Екимов отметил, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около 50 человек, сейчас — семь-восемь человек.

Также доступны несколько платных онлайн-услуг: поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов.

9 апреля мэр Москвы Сергей Собянин закрыл городские кладбища для посетителей, сделав исключение только для похорон и оформления ритуальных услуг.