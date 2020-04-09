Собянин закрыл для посещения московские кладбища

Кладбища Москвы закрываются для посещения, исключение делается для похорон и для оформления ритуальных услуг. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Ограничения действуют до окончания режима повышенной готовности, который в Москве установили 30 марта.

«На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах, — приводятся слова Собянина на его сайте. — К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно <…> Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик».

Мосгортранс 2 апреля объявил об отмене специальных маршрутов, которые запускают на время пасхальных праздников до кладбищ Москвы и Подмосковья. Православная Пасха в 2020 году выпадает на 19 апреля, католическая — на 12-е.