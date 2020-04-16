Глава Минэкономразвития попробовал инкогнито получить беспроцентный заем для помощи бизнесу. Ничего не вышло
Министр экономического развития Максим Решетников лично проверил работу банков, которые должны выдавать пострадавшим от пандемии бизнесменам беспроцентные кредиты. Как написал Решетников в своем инстаграме, он получил отказ в двух банках, в которые позвонил.
«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор „горячей линии“ ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае», — написал Решетников.
Правительство выпустило постановление о беспроцентном кредитовании малого бизнеса 2 апреля. В рамках программы предприниматели могут получить кредит в размере регионального МРОТ, умноженного на число сотрудников. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, позже повышается до 4% годовых.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов 15 апреля назвал систему беспроцентных кредитов неработающей. В рамках эксперимента под контролем его аппарата в отделения банков в 29 регионах обратились 158 предпринимателей. Кредиты одобрили лишь шести бизнесменам.
Владимир Путин 15 апреля объявил о безвозмездной финансовой помощи малому бизнесу. Предприниматели смогут получить от государства по 12130 рублей на каждого работника в апреле и в мае.