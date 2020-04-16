Чулпан Хаматова рассказала об оскорблениях, которые она получает из-за главной роли в сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала, что получает проклятия и оскорбления за эту работу.

«Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала Хаматова в эфире телеканала «Дождь».

Как пишет «Комсомольская правда», актриса также рассказала о проклятиях и обвинениях в искажении исторической правды в свой адрес в прямом эфире в инстаграме фонда «Подари жизнь», учредителем которого она является.

«Зулейха открывает глаза» — восьмисерийный сериал, снятый по одноименной книге Гузель Яхиной. Этот роман стал для писательницы дебютом, за него она получила литературные премии «Большая книга» и «Ясная поляна» в 2015 году.

Действие романа «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930-е годы в СССР. Его главная героиня — женщина из патриархальной татарской деревни, отправленная в Сибирь вместе с другими жертвами репрессий.

Сериал «Зулейха открывает глаза» с 13 апреля начал показывать канал «Россия 1». Сериал собрал негативные отзывы в соцсетях, в основном от сторонников СССР. Партия «Коммунисты России» заявила о намерении добиваться запрета на показ сериала.