Ветераны попросили Путина отложить парад Победы в Москве

Ветеранские организации попросили отложить проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в их совместном обращении к президенту РФ Владимиру Путину, которое есть в распоряжении ТАСС.

Подписи под письмом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что из-за эпидемии коронавируса власти рассматривают несколько сценариев проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, однако окончательного решения еще не принято.

Советник президента Антон Кобяков просил правительство не приглашать на торжества людей старше 65 лет, чтобы не подвергать их здоровье опасности.

По данным РБК, парад могут провести либо 9 мая без зрителей, либо перенести на осень и приурочить ко дню окончания Второй мировой войны или к параду 7 ноября 1941 года, проходившему в разгар битвы за Москву.