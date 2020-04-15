В вяземском доме престарелых умер постоялец с коронавирусной инфекцией

В доме-интернате для престарелых в городе Вязьма Смоленской области умер один из постояльцев с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Мужчине было 74 года.

Как пишет smolensk-i.ru, по предварительным данным смоленского оперативного штаба, мужчина умер от сердечно-сосудистой недостаточности: «Еще до вспышки заболевания коронавирусом пациент был слаб, болезнь, не связанная с этой инфекцией, развивалась стремительно».

О том, что у 86 пациентов дома-интерната в Вязьме обнаружили коронавирус, стало известно 12 апреля.