В Вязьме в интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Город закрыли

Обновлено. Власти Вязьмы закрыли город, сообщает РИА Новости.

У 86 сотрудников и пациентов дома-интерната для престарелых и инвалидов в городе Вязьме Смоленской области заподозрили коронавирус. Об этом сообщила вице-губернатор региона Полина Хомайко.

Ранее в учреждении у одного из сотрудников был выявлен COVID-19. В связи с этим тестирование на коронавирусную инфекцию в интернате прошли 306 человек.

Те, у кого поставлен предварительный диагноз, изолированы. Сотрудники интерната с подозрением на вирус самоизолировались в домашних условиях.

Вяземская центральная районная больница готовится к приему пациентов на лечение в случае подтверждения COVID-19. В больнице развернуты 28 коек и шесть аппаратов ИВЛ, рассказала вице-губернатор.

По официальным данным, в Смоленской области зарегистрированы 17 случаев заражения COVID-19. Один человек умер, один выздоровел.