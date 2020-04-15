В поселке под Мурманском на стройке «Новатэка» более 200 человек заразились COVID-19

В Мурманской области за минувшие сутки вдвое выросло число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Основной очаг распространения COVID-19 зафиксирован в поселке Белокаменка Кольского района — на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк». За сутки там заболели еще 125 человек, а всего — 206, пишет «Новая газета».

По данным областного оперативного штаба, в общей сложности в регионе зарегистрированы 268 случаев COVID-19.

В Белокаменке введен режим чрезвычайной ситуации и развернут мобильный госпиталь МЧС, однако работы на стройке не остановлены. Там работают более 10 тысяч вахтовиков из России, Белоруссии и Турции.