США временно прекратили финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп объявил, что его страна временно прекращает вносить взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что «ВОЗ не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Глава государства считает, что смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 могло быть меньше, если бы организация лучше сделала свою работу, когда коронавирус появился в Китае.

Трамп отметил, что США рассмотрят действия организации по борьбе с пандемией COVID-19, прежде чем принимать решение о возобновлении помощи.

В ВОЗ пока не комментировали решение Трампа. При этом 14 апреля в организации, отвечая на вопрос о возможном прекращении финансирования со стороны США, заявили, что работа ВОЗ будет продолжена, не взирая на любые проблемы.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время прекращать поддержку ВОЗ. Он отметил, что организация важна в борьбе с распространением коронавируса.

США — крупнейший донор Всемирной организации здравоохранения. В 2019 году США перевели ВОЗ более 400 миллионов долларов, что соответствует 15% бюджета организации.

США занимают первое место в мире по числу людей, заболевших COVID-19. В стране коронавирус обнаружили у более 600 тысяч человек, из них 26 тысяч человек умерли, 38 тысяч выздоровели. 11 апреля в США из-за пандемии впервые в истории объявили режим чрезвычайной ситуации на общефедеральном уровне.

Во всем мире коронавирус обнаружили у почти двух миллионов человек, из них умерли 126 тысяч человек, выздоровели 487 тысяч.