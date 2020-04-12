В США впервые объявлен режим ЧС во всех штатах

В США из-за пандемии коронавируса впервые в истории объявлен режим чрезвычайной ситуации на общефедеральном уровне, сообщает CNN.

11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в Вайоминге. Он стал последним из всех 50 штатов, где приняты соответствующие меры.

США сильнее всего среди мировых стран пострадали от пандемии COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлены 530 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 20 тысяч человек умерли.