Путин решил дополнительно направить 200 миллиардов рублей в региональные бюджеты
Источник: ТАСС
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Президент России Владимир Путин заявил, что регионам для обеспечения устойчивости их бюджетов необходимо дополнительно выделить 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Президент отметил, что у регионов должна быть возможность «гибко использовать эти средства».
Путин также пообещал в ближайшее время рассмотреть меры поддержки автомобильной промышленности и агропромышленного комплекса. Помимо этого, отдельная помощь будет оказана авиакомпаниям — они получат более 23 миллиардов рублей.