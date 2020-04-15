Москва отменила закупку гранитных бордюров на 16 миллиардов рублей

Москва отменила пять запланированных тендеров на поставку гранитных бордюров общей стоимостью 16 миллиардов рублей, сообщили «Медузе» в мэрии.

Закупки есть в плане-графике ГБУ «Автомобильные дороги», соответствующие конкурсы объявили, но еще не провели.

Вице-мэр по имущественным отношениям Владимир Ефимов 15 апреля сообщил о «временном отказе» от закупки по благоустройству на 13 миллиардов рублей, «которая была запланирована еще в декабре».

«Медуза» ожидает ответа от аппарата Ефимова, о разных ли закупках идет речь.