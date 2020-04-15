Продолжение Москва отменила закупку гранитных бордюров на 16 миллиардов рублей

Мэрия Москвы «временно отказалась» от закупки по благоустройству на 13 миллиардов рублей, сообщается на сайте городской администрации.

По словам вице-мэра по имущественным отношениям Владимира Ефимова, которые приводятся в сообщении, речь идет о закупке, «которая была запланирована еще в декабре».

О каком именно тендере идет речь, Ефимов не сказал.

«Благоустройство города, кроме аварийных работ и дезинфекции улиц, дворов, было приостановлено с 11 апреля», — добавил чиновник.

В конце марта мэрия Москвы заключила крупнейший контракт на поставку бетонных бордюров за 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, мэрия планировала объявить еще пять контрактов общей стоимостью 16 миллиардов рублей на поставку гранитных бордюров.

Источник «Медузы» в мэрии Москвы объяснил многомиллиардную закупку попыткой сэкономить: и гранитные, и бетонные бордюры собираются покупать на три года — до 2022-го.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 апреля сказал, что во время эпидемии «нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства». По словам Собянина, промышленность, энергетика и другие отрасли «должны работать, чтобы обеспечивать нормальное функционирование города».